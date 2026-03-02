США закрыли посольство в Бахрейне

США закрыли посольство в столице Бахрейна на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки закрыли свое посольство в столице Бахрейна Манаме на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

«В связи с сохраняющейся региональной напряженностью посольство США в Бахрейне остается закрытым. Мы сообщим, когда посольство возобновит нормальную работу», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента Дональда Трампа, удары будут продолжаться в течение «четырех-пяти недель». При этом он допустил, что американские военные могут приостановить операцию, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Тегеране заявили о попытках США подтолкнуть соседей Ирана к войне.