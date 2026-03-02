Ученая рассказала, что может по настоящему ускорить метаболизм

У здорового человека обмен веществ в организме редко выходит за пределы нормы, а по-настоящему ускорить его могут в основном только заболевания, такие как гиперактивность щитовидной железы и сахарный диабет. Об этом изданию The Conversation рассказала Хейли О'Нилл, доцент факультета медицинских наук Университета Бонда.

Метаболизм — это совокупность химических процессов, обеспечивающих работу организма: от дыхания до восстановления клеток. Когда речь идет о весе, чаще всего имеют в виду скорость метаболизма — то, как быстро организм превращает пищу и запасы энергии в «топливо».

«Основную часть суточных энергозатрат (60-75%) составляет базовый уровень метаболизма — энергия, которую тело тратит в покое. Еще 10-15% уходит на переваривание пищи, 20–30% — на повседневную активность вроде ходьбы и движений, и от 10 до 50% — на физические нагрузки», — пояснила эксперт.

По словам О'Нил, действительно «ускоренным» метаболизм считается, когда энергозатраты в покое как минимум на 10% превышают среднее значение (с учетом роста, веса и уровня физической активности). Чаще всего это связано с заболеваниями, такими как гипертиреоз или сахарный диабет, а также с некоторыми генетическими нарушениями.

«Замедлить обмен веществ могут, в частности, гипотиреоз и синдром поликистозных яичников. В этих случаях снижается расход энергии в покое, что может способствовать набору веса», — отметила медик.

Если же человек в целом здоров, его метаболизм, как правило, остается стабильным. На него влияют генетика, состав тела, уровень физической активности и питание. Например, мышечная ткань сжигает больше энергии, чем жировая, поэтому силовые тренировки способны немного повысить энергозатраты.

«Недостаток сна, вопреки распространенному мнению, напрямую не замедляет метаболизм, но может усиливать чувство голода за счет гормональных изменений. Это ведет к перееданию и появлению лишнего веса», — заключила ученая.

