В Петербурге на пешехода рухнула глыба льда

В Санкт-Петербурге на голову мужчине упала глыба льда. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис» со ссылкой на девушку-очевидца.

Инцидент произошел 2 марта около 8:50 мск у дома №2 на Рузовской улице. Прохожие вызвали скорую помощь. Известно, что пострадавший был в сознании, но не мог подняться.

27 февраля в Петербурге возбудили дело после того, как 56-летнюю женщину чуть не прибило упавшей с крыши льдиной. Инцидент произошел на Разъезжей улице. В результате падения льда женщина получила удар по голове. Пострадавшую госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

13 февраля в Ступино Московской области огромная глыба льда рухнула с крыши на 10-летнюю девочку. Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали в подольскую больницу.

16 февраля в Бугульме на женщину упала глыба льда с крыши дома на улице Гафиатуллина, пострадавшую госпитализировали с травмой головы. По словам свидетелей, предупреждающую табличку о возможном сходе снега с крыши представители управляющей компании выставили уже после случившегося.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.