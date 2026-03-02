В Дубае вечером возобновят работу аэропорты

Аэропорты Дубая возобновят работу вечером 2 марта, будет обслужено небольшое количество рейсов. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства в соцсети X.

«Аэропорты Дубая подтверждают, что сегодня вечером, 2 марта, будет возобновлена ограниченная работа. Небольшое количество рейсов разрешено к выполнению из Международного аэропорта Дубая (DXB) и Международного аэропорта Аль-Мактум (DWC)», — говорится в сообщении.

При этом власти рекомендовали пассажирам не приезжать в воздушные гавани, если они не получили прямого уведомления от своей авиакомпании с подтвержденным временем вылета.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.