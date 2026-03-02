Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Спартак» одолел «Сочи» в перенесенном из-за БПЛА матче РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 19-го тура чемпионата России
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 22-й минуте Эсекьель Барко реализовал пенальти. На 61-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет, а на 79-й минуте Маркиньос с передачи Манфреда Угальде вывел «Спартак» вперед. Третий гол красно-белых оформил Пабло Солари на второй добавленной ко второму тайму минуте. На 90+8-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Владимир Ильин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако была перенесена на следующий день из-за воздушной тревоги, объявленной в Сочи из-за угрозы БПЛА.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. Сочинская команда — главный аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте, имея в активе только девять баллов.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» 7 числа в выездном матче сразится с «Пари Нижним Новгородом», начало игры — 19:00 мск.

Ранее Александр Мостовой назвал причину судейских скандалов в РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!