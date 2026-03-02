«Спартак» одолел «Сочи» в перенесенном из-за БПЛА матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 22-й минуте Эсекьель Барко реализовал пенальти. На 61-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет, а на 79-й минуте Маркиньос с передачи Манфреда Угальде вывел «Спартак» вперед. Третий гол красно-белых оформил Пабло Солари на второй добавленной ко второму тайму минуте. На 90+8-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Владимир Ильин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако была перенесена на следующий день из-за воздушной тревоги, объявленной в Сочи из-за угрозы БПЛА.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. Сочинская команда — главный аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте, имея в активе только девять баллов.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» 7 числа в выездном матче сразится с «Пари Нижним Новгородом», начало игры — 19:00 мск.

