Машков вышел на связь после сообщений о завершении карьеры

Актер Владимир Машков опроверг, что прекратит сниматься в кино

Актер и режиссер Владимир Машков опроверг слухи о завершении кинокарьеры. Его слова передает ТАСС.

Машков уверил, что не планирует прекращать сниматься в кино.

Владимир Машков является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник», а также лауреатом премий «Ника», «Золотой орел», «ТЭФИ». В 2010-м актер удостоился звания народного артиста России.

Машков снимался в таких фильмах, как «Вызов», «Экипаж», «Ликвидация», «Папа», «Питер FM».

1 декабря 2025-го председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Владимира Машкова почетной грамотой. Он пожелал 62-летнему артисту успехов в художественном руководстве, хранить и приумножать традиции, заложенные его учителем Олегом Табаковым.

Машков также провел встречу с сотрудниками СК России. Актер рассказал о своем творческом пути, говорил о роли искусства в жизни человека, а особенно следователя, и подчеркнул, что эмпатия, чувство прекрасного и артистизм должны быть обязательными составляющими личности любого профессионала.

Ранее россияне назвали самые культовые детективные сериалы страны.