«Он очень любил женщин»: Волочкова — о скончавшемся Умаре Джабраилове

Совершивший самоубийство бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов был позитивным и светлым человеком, который очень любил женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказала его подруга, российская балерина Анастасия Волочкова.

«Конечно, меня связывала дружба с Умаром Джабраиловым. Нашей дружбе, боже мой, 28 лет, что ли? С 98-го года, как только я появилась в Москве, мы собирались в одних компаниях и не только — и на мероприятиях на протяжении последующих очень долгих лет. Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей. Я знаю Умара как очень позитивного человека, светлого, яркого, с чувством юмора невероятным. Он очень любил женщин. Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: «Насть, я обожаю твои ключицы». В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво, очень красиво», — сказала она.

По словам Волочковой, Джабраилов был принципиальным человеком в отношениях и в бизнесе.

«Он очень хороший друг, он хороший человек, очень яркая личность. Очень смелый всегда был в высказываниях своих, даже с сарказмом высказывания. Просто вот таким он был настоящим. И то, что случилось, конечно, и то, что привело его к такой трагедии самоубийства, — это должно было быть что-то или очень серьезное, или что-то очень принципиальное, потому что я еще знаю Умара как очень принципиального человека в отношениях в его историях серьезных, бизнес, насколько он рассказывал. Я его, кстати, за это очень уважаю и уважала. Это действительно большая трагедия. Значит, что-то серьезное очень случилось, но это, честно, большая утрата, потому что это очень хороший человек», — добавила она.

2 марта Джабраилова нашли без сознания в Москве. Бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники. По данным Telegram-канала Baza, раненного Джабраилова обнаружили в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» (по другим данным — в гостинице), рядом с ним лежал пистолет. В больницу его доставили около трех часов ночи, реанимационные действия не помогли.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и др. В 2004–2009 годах бизнесмен занимал кресло сенатора от Чеченской республики. В 2017 году он был задержан полицейскими после стрельбы из наградного пистолета в отеле Four Seasons в Москве, в 2020 его госпитализировали после неудачной попытки самоубийства.

