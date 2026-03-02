Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Он очень любил женщин»: Волочкова — о скончавшемся Умаре Джабраилове

Волочкова назвала яркой и смелой личностью скончавшегося Умара Джабраилова
Илья Питалев/РИА Новости

Совершивший самоубийство бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов был позитивным и светлым человеком, который очень любил женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказала его подруга, российская балерина Анастасия Волочкова.

«Конечно, меня связывала дружба с Умаром Джабраиловым. Нашей дружбе, боже мой, 28 лет, что ли? С 98-го года, как только я появилась в Москве, мы собирались в одних компаниях и не только — и на мероприятиях на протяжении последующих очень долгих лет. Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей. Я знаю Умара как очень позитивного человека, светлого, яркого, с чувством юмора невероятным. Он очень любил женщин. Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: «Насть, я обожаю твои ключицы». В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво, очень красиво», — сказала она.

По словам Волочковой, Джабраилов был принципиальным человеком в отношениях и в бизнесе.

«Он очень хороший друг, он хороший человек, очень яркая личность. Очень смелый всегда был в высказываниях своих, даже с сарказмом высказывания. Просто вот таким он был настоящим. И то, что случилось, конечно, и то, что привело его к такой трагедии самоубийства, — это должно было быть что-то или очень серьезное, или что-то очень принципиальное, потому что я еще знаю Умара как очень принципиального человека в отношениях в его историях серьезных, бизнес, насколько он рассказывал. Я его, кстати, за это очень уважаю и уважала. Это действительно большая трагедия. Значит, что-то серьезное очень случилось, но это, честно, большая утрата, потому что это очень хороший человек», — добавила она.

2 марта Джабраилова нашли без сознания в Москве. Бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники. По данным Telegram-канала Baza, раненного Джабраилова обнаружили в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» (по другим данным — в гостинице), рядом с ним лежал пистолет. В больницу его доставили около трех часов ночи, реанимационные действия не помогли.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и др. В 2004–2009 годах бизнесмен занимал кресло сенатора от Чеченской республики. В 2017 году он был задержан полицейскими после стрельбы из наградного пистолета в отеле Four Seasons в Москве, в 2020 его госпитализировали после неудачной попытки самоубийства.

Подробнее о жизни бизнесмена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа возможная причина самоубийства экс-сенатора Джабарилова.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!