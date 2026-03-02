На Украине выросло число противников вывода ВСУ с территории Донбасса

57% украинцев категорически исключают вывод ВСУ с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. Это показали данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который прошел с 12 по 24 февраля 2026 года.

По информации КМИС, только 36% участников опроса оказались готовы на вывод войск с территории Донбасса. Остальные 7% не смогли определиться или отказались отвечать. В институте отметили, что если уточнить респондентам информацию о порядке и формате гарантий безопасности от США, то готовность одобрить сделку снижается с 36% до 25%, а число отвергающих вывод войск увеличивается с 57% до 68%.

«В вопросе Донбасса мы видим, что более половины отвергают такое предложение, а те, кто согласен с ним, выдвигают жесткие требования к гарантиям безопасности. И мы видим, что если роль США открыто сведется к минимуму (не будет не только немногих и так ожидающих войск на земле, но и не будет закрытого неба и бесплатного предоставления оружия), поддержка такого тяжелого территориального решения существенно сократится», — отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам сейчас кризис доверия к руководству США на Украине делает граждан станы «более циничными в восприятии их обещаний относительно гарантий безопасности». Грушецкий подчеркнул, что получить общественное одобрение для «тяжелых решений» можно лишь «при реалистичных механизмах безопасности Украины» и «убедительных перспективах» восстановления Украины, в том числе через членство в ЕС.

При этом в январе 54% украинцев выступили против передачи Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, а 39% респондентов были готовы на уступку территорий. В начале января КМИС сообщил, что с 2022 года число украинских граждан, которые согласны на территориальные уступки, выросло втрое.

Также февральский опрос КМИС показал, что только 25% украинцев верят в успех текущих мирных переговоров.

2 марта в разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет менять занятую ВСУ часть Донбасса на приграничные территории в Сумской и Харьковской областях, которые контролирует Россия. Также в феврале он назвал «чушью собачьей» возможность вывода ВСУ с занятой части Донбасса. А в конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Москва может выйти из переговорного процесса, если Украина продолжит отказываться от вывода ВСУ с территории Донбасса.

Ранее на Западе оценили готовность украинского общества к уступкам.