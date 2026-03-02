Вице-премьеры РФ и Азербайджана договорились провести заседание в Азербайджане

Вице-премьеры России и Азербайджана Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев достигли договоренности о проведении очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Азербайджане. На сайте правительства РФ говорится, что заседание запланировано на апрель.

«Вице-премьеры РФ Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев договорились в апреле провести очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Азербайджанской Республике. Встреча прошла в конструктивной, дружественной атмосфере, традиционно присущей российско-азербайджанскому взаимодействию», – отметили в правительстве РФ, резюмируя итоги встречи Оверчука и Мустафаева как сопредседателей межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в рамках визита российской правительственной делегации 2 марта в Баку.

До этого Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан договорились о дальнейших шагах, направленных на урегулирование вопросов, возникших в связи с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL в 2024 году.

Ранее Россия поблагодарила Азербайджан за помощь с выездом россиян из Ирана.