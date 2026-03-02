Размер шрифта
В России назвали преимущества, которые дает конфликт США с Ираном

Политолог Гафарова: война США с Ираном дает России шанс не идти на невыгодные сделки
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля в Иране не только создает определенные технические проблемы для продолжения переговоров России и Украины, но и может принести некоторые преимущества для Москвы. Об этом заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«В целом не секрет, что российская сторона не форсирует переговоры, отдавая предпочтение последовательной и методичной работе. И теперь, когда столь демонстративно был сорван диалог с Ираном, у России появляются весомые аргументы, чтобы не идти ни на какие невыгодные и непродуманные сделки. Для Москвы это и так давно было понятно, но это аргумент для условного мирового сообщества прежде всего», — пояснила политолог.

Выгоды от ближневосточного обострения для России пока крайне неочевидны, но они есть, считает Гафарова. В первую очередь она назвала отвлечение США и европейских стран от Украины и рост цен на нефть.

«В перспективе, если энергетический кризис разразится в полную мощь, а США начнут резервировать ресурсы для внутреннего рынка, это вернет вопрос поставок российских нефти и газа на мировые рынки, вопреки всевозможным санкционным пакетам. Но в то же время следует понимать, что такого уровня эскалация, которую мы наблюдаем вокруг Ирана, несет массу рисков и для российской логистики, и для ее позиций в ближневосточном регионе. При этом отвлечение внимания от Украины — тоже своеобразный риск для России. Киев может попытаться искусственно вернуть к себе внимание, устроив диверсию», — заключила Гафарова.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Западные СМИ сообщили о взрывах в Тегеране и атаках по объектам, связанным с высшим руководством и военной инфраструктурой страны. Утром 1 марта иранские государственные и проправительственные агентства подтвердили сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее в России рассказали о технических проблемах в переговорах по Украине в связи с войной в Иране.

 
