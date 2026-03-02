Стало известно, у каких женщин риск болезней сердца неожиданно повышен

У молодых женщин с предраковыми изменениями шейки матки повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Швеции в результате анализа данных национальных медицинских регистров за 1958-2021 годы. Результаты опубликованы в JAMA Oncology.

Речь идет о дисплазии шейки матки высокой степени — выраженных изменениях клеток, которые считаются предраковыми и чаще всего связанные с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Ученые сравнили почти 30 тысяч девушек и женщин в возрасте 15-24 лет с таким диагнозом и более 149 тысяч их сверстниц без подобных изменений.

Анализ показал, что у пациенток с дисплазией общий риск сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 20% выше. Вероятность инфаркта миокарда оказалась выше на 58%, а инсульта — на 42%. Кроме того, в этой группе чаще диагностировали гипертонию, сердечную недостаточность и нарушения сердечного ритма. Смертность от сердечно-сосудистых причин также была выше по сравнению с контрольной группой.

Авторы подчеркивают, что исследование показывает статистическую связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. По их мнению, возможное объяснение может заключаться в общих факторах риска для онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — таких как хроническое воспаление, курение, избыточная масса тела и особенности иммунного ответа.

