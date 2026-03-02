Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Лариса Долина готовится участвовать в театральной постановке

Певица Долина отправится в концертный тур после суда
Pavel Kashaev/Global Look Press

Народная артистка России Лариса Долина готовится к участию в масштабной театральной постановке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора звезды Сергея Пудовкина.

По словам Пудовкина, Долина сейчас готовит премьеру — новые песни.

«Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — пообещал представитель певицы.

После громкого суда по поводу жилья Долиной Пудовкин призвал уделять больше внимания ее творчеству, «а не квартирному вопросу».

16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал москвичку Полину Лурье законной хозяйкой квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной, действовавшей под влиянием мошенников. Однако ключи Лурье получила спустя месяц. Дверь квартиры пришлось вскрывать, так как певица в тот момент находилась на отдыхе за границей.

Накануне Пудовкин прокомментировал желание друзей Долиной подарить ей квартиру.

Ранее сообщалось, что музыкальная академия Ларисы Долиной заработала 14 млн рублей в 2025 году.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!