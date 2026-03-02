Лариса Долина готовится участвовать в театральной постановке

Народная артистка России Лариса Долина готовится к участию в масштабной театральной постановке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора звезды Сергея Пудовкина.

По словам Пудовкина, Долина сейчас готовит премьеру — новые песни.

«Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — пообещал представитель певицы.

После громкого суда по поводу жилья Долиной Пудовкин призвал уделять больше внимания ее творчеству, «а не квартирному вопросу».

16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал москвичку Полину Лурье законной хозяйкой квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной, действовавшей под влиянием мошенников. Однако ключи Лурье получила спустя месяц. Дверь квартиры пришлось вскрывать, так как певица в тот момент находилась на отдыхе за границей.

Накануне Пудовкин прокомментировал желание друзей Долиной подарить ей квартиру.

Ранее сообщалось, что музыкальная академия Ларисы Долиной заработала 14 млн рублей в 2025 году.