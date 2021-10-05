В Петербурге оправдали следователя, обвиненного в хищении 11 килограммов наркотиков

Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР) Николая Воробьева по делу о пропаже 11 килограммов кокаина, которые были вещественным доказательством в деле о контрабанде, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что бывшего следователя обвиняли по двум статьям — ч.4 статьи 229 УК РФ (Хищение наркотиков в особо крупном размере) и ч.3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Согласно материалам дела, в мае 2015 года Воробьев, работая старшим следователем, принял к производству уголовное дело, ранее возбужденное отделом дознания Пулковской таможни по факту контрабанды наркотического средства, которое до этого было признано вещественным доказательством и помещено на хранение.

Воробьев, по версии следствия, ступив, в преступный сговор с неустановленными лицами, похитил наркотики в феврале 2016 года .

С 2018 года следователь находился в СИЗО. Параллельно против него возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат. Согласно материалам дела, он якобы арендовал квартиру, а 20 тыс. рублей платы ему компенсировал СК.

На основании этого жилищная комиссия признала право Воробьева на получение компенсации, на его счет от Следственного комитета поступило в общей сложности 645 тыс. рублей. Эти деньги, как установило следствие, Воробьев похитил.

Санкт-Петербургский городской суд посчитал посчитал дело о мошенничестве доказанным и дал экс-следователю 3,5 года колонии. Но так как он уже провел в СИЗО значительный срок — освободил подсудимого.

По делу о хищении наркотиков за обвиняемым признано право на реабилитацию.

Ранее стало известно, что в подпольной нарколаборатории в Подмосковье нашли более 23 кг мефедрона. Трое обвиняемых арестованы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере).