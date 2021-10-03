Названы возможные причины крушения вертолета в Подмосковье

Определены основные причины, которые могли привести к крушению вертолета Robinson в городе Лыткарино Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия — техническая неисправность», — рассказал он.

Как ранее писало агентство, воздушное судно принадлежит аэроклубу «Кондор-М», оно разбилось во время учебно-тренировочного полета.

По данным ТАСС, на борту вертолета находились трое человек — одна женщина и двое мужчин. Все они погибли.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 октября, на Тураевском шоссе.

Следствие предполагает, что крушение вертолета связано с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.