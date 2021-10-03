Три человека погибли в результате крушения вертолета в Подмосковье

Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в подмосковном городе Лыткарино, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На борту находились три человека. Все погибли», — сообщил источник, уточняя, что среди погибших — одна женщина и двое мужчин.

После падения горения воздушного судна не последовало. Причины крушения в настоящее время устанавливаются.

По данным источника, разбившийся вертолет принадлежит аэроклубу «Кондор-М». Крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета, отметил он.

Ранее в Иркутской области разбился самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Трое пострадавших были эвакуированы в Иркутск. Жители поселка Казачинское, возле которого произошло крушение, помогли прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.