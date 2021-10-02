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Захарова прокомментировала задержание журналиста kp.by Можейко

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание журналиста белорусского филиала «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, посольство России в Минске находится в постоянном контакте с Минском по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

«Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — заявила Захарова.

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что Можейко был задержан 1 октября в Москве. Предположительно, его задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем.

По словам главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, журналист перестал выходить на связь с 16.00 мск 1 октября. Позже стало известно, что Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

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