Каждый шестой россиянин становился жертвой телефонных мошенников

Каждый шестой россиян пострадал от действий телефонных мошенников, сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

«Каждый девятый респондент сообщил, что потерял имущество или деньги один раз. Неоднократно становился жертвой мошенников каждый 20-й участник опроса. При этом чаще мошенникам удается обмануть женщин, чем мужчин: 16% против 14% соответственно», — следует из результатов исследования.

Подозрительные телефонные звонки регулярно получают восемь из десяти россиян. При этом 13% сталкиваются с ними ежедневно, несколько раз в неделю — 20%, несколько раз в месяц — 23%. Еще 16% заявили, что мошенники им звонят несколько раз в год.

Отмечается, что злоумышленники чаще звонят людям с более высоким доходом, а также гражданам старше 45 лет. Вместе с тем от действий мошенников чаще страдают россияне, которые меньше зарабатывают.

Никогда не сталкивались с подозрительными звонками 12% соотечественников.

Опрос проводился среди 1600 респондентов из 507 городов во всех округах страны.

Ранее сообщалось, что с начала года активность мошенников выросла в 1,5 раза.