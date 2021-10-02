Врачи достали последнюю пулю из студента, устроившего стрельбу в пермском вузе

Врачи достали последнюю пулю из студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, сообщает Telegram-канал Mash.

Металл был извлечен из правой части грудной клетки, после операции стрелявший был погружен в медикаментозный сон. Также ему отменили повышающие давление препараты.

Состояние Бекмансурова оценивается как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Он продолжает находиться в отделении реанимации, его палату держат под усиленной охраной.

Днем ранее в региональном Минздраве сообщали, что в больнице остается единственный пострадавший при стрельбе, его состояние удовлетворительное. Еще семь человек, пострадавших при ЧП, лечатся в федеральных центрах в Москве: двое из пациентов находятся в тяжелом состоянии, пять — в состоянии средней тяжести.

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате погибли шесть человек.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин, случайно оказавшись на месте, обезвредил стрелявшего. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.