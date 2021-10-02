В центре Москвы Poshe врезался в школу

В центре столицы, на улице Сретенка автомобиль Poshe въехал в школу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники экстренных служб. Пока неизвестно есть ли пострадавшие. Обстоятельства инцидента выясняются

Ранее сообщалось, что расследование дела Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле в Солнцево троих детей, двое из которых впоследствии скончались от травм, завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Мосгорсуд оставил Башкирову под стражей до 16 октября.

До этого московский мэр Сергей Собянин рассказал, что за последние десять лет в городе удалось радикально снизить детскую смертность и травматизм на дорогах. Так, число погибших в ДТП несовершеннолетних снизилось в четыре раза, а пострадавших стало меньше на 40%.