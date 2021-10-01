Сверчки могли стать причиной загадочного «гаванского синдрома»

В государственном департаменте США рассекретили доклад, касающийся причины появления «гаванского синдрома». По одной из версий, вероятным источником таинственного заболевания могли стать сверчки, сообщает издание Independent.

При этом в докладе исключили влияние микроволнового излучения из возможных причин этой болезни.

Независимая организация американских ученых Jason в 2018 году провела исследование, установившее возможный источник загадочного синдрома. Данный отчет ранее был засекречен, однако теперь стали известны его подробности.

Исследователи опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн. По мнению экспертов, к неврологических симптомам, скорее всего, привели короткохвостые сверчки.

«Ни один правдоподобный единый источник энергии не может производить как записанные аудио/ видеосигналы, так и описанные симптомы у людей», — пояснили в своей работе ученые.

Специалисты считают, что записанные звуки имели механическое или биологическое происхождение, а не электронное.

В 2016 году американские дипломаты пожаловались на головные боли, головокружение, тошноту и проблемы со слухом. Эти симптомы относят к «гаванскому синдрому». Свыше 200 американских чиновников и членов их семей пострадали от широкого спектра заболеваний, включая мигрень, тошноту, провалы в памяти и головокружение. Они утверждали, что слышали постоянные жужжащие звуки.

Ранее у высокопоставленного сотрудника ЦРУ обнаружили симптомы «гаванского синдрома».