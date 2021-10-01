Каналы RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube из-за удаления своих каналов на видеосервисе. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«В тексте апелляции говорится, что в правилах соцсети прописано: YouTube оставляет за собой право устанавливать ограничения по своему усмотрению; попытка обойти ограничение будет рассматриваться как нарушение условий использования. Но ни RT DE, ни Der Fehlende Part не пытались обойти ограничения», — говорится в сообщении.

Также представители каналов просят отменить блокировку. По данным руководителя RT DE Динары Токтосуновой, в службе юридической поддержки YouTube подтвердили получение жалобы.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.

В пресс-службе Google, в свою очередь, пояснили, что каналы удалили из-за нарушений политики сервиса. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19, что привело к приостановке их прав на публикацию видео.

Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube, подчеркнули в Google.