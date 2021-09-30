Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оснований требовать от него извинений перед белорусами нет, потому что утверждения о нарушениях прав человека в стране — это вымыслы и фантазии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, его слова приводит ТАСС.

На вопрос корреспондента Мэттью Чэнса о том, хотел бы Лукашенко воспользоваться возможностью извиниться перед гражданами Белоруссии, президент республики подчеркнул, что он не собирается этого делать.

«Если бы я когда-то захотел это сделать, то сделал бы через белорусские СМИ. Они тут вполне хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии назвал безумством ряд действий и заявлений правительства Польши, а также опроверг заявления Варшавы о том, что белорусская сторона способствует расширению потока беженцев на Запад.

По его словам, правительство Польши должно предоставить факты, прежде чем утверждать, что власти Белоруссии доставляют беженцев на границу насильно.