Обнаженный мужчина избил охранника вокзала в Барнауле

В Барнауле голый мужчина ворвался в здание вокзала и напал на охранника. Об этом сообщает издание Толк.

Кадры инцидента появились в соцсетях 30 сентября 2021 года. На видеозаписи видно, как в зал ожидания вбегает полностью обнаженный человек, после чего бросается на пожилого охранника и начинает избивать.

Спустя некоторое время на помощь мужчине подбегают сотрудники правоохранительных органов. Втроем вместе с одним из пассажиров после долгой борьбы им удается скрутить барнаульца.

Когда произошло нападение и мотивы нападавшего пока не раскрывается. Пользователи предположили, что мужчина находился под действием наркотиков.

«Вот так живешь себе, работаешь и даже представить не можешь, что, на склоне лет, на тебя, прямо на работе, нападет голый мужик. Очень жаль охранника.Травму психики он, точно получил. Нужно ужесточить контроль за распространением наркотиков!», — написала одна из пользовательниц в комментариях под видео в группе «Подслушано Барнаул» во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Невском районе Петербурга мужчина разделся в магазине и попытался себя поджечь.