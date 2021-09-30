Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в 56 регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 растет в 56 регионах России. Об этом она сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56», — подчеркнула Попова.

В сентябре 97% всех заражений коронавируса в России приходилось на штамм «дельта».

По данным оперштаба, по состоянию на 30 сентября в России установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 867 человек.

28 сентября от COVID-19 скончались 852 человека, 29 сентября — 857.

За последние сутки выявлено 23 888 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было зарегистрировано 22 430 случаев.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что каждый третий заразившийся «дельта»-штаммом коронавируса сталкивается с проблемами с желудочно-кишечным трактом.

О том, что «дельта»-штамм вытеснил в России другие варианты коронавируса, стало известно 21 сентября. Тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что этот вариант коронавируса был впервые зарегистрирован в России в апреле 2021 года и уже к середине лета занял доминирующую позицию.