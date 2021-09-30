Пассажира арестовали за прогулку по крылу самолета во время полета

Американца Кристиана Сегуру арестовали за то, что тот открыл аварийный выход и вышел на крыло самолета вскоре после того, как воздушное судно коснулось земли в Международном аэропорте Майами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сегура открыл аварийный люк в то время, как самолет подъезжал к воротам аэропорта. Он находился на крыле в тот момент, когда началась высадка пассажиров, после чего спрыгнул с него и моментально был арестован сотрудниками авиационной безопасности.

Представитель компании Amircan Airlines, на рейсе которой произошел этот случай, заявил, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Бездомный пять часов находился на базе с самолетом президента Джо Байдена. Мужчина, одетый в ярко-розовую кепку с двумя помпонами, похожими на мышиные уши, проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper.