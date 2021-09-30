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В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в центре Европейской России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Температура в центре Европейской России может превысить 15 градусов в начале следующей недели. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА «Новости».

«Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что «золотая осень» наступила с чистым и прозрачным воздухом, который принес с собой арктический циклон. Холодная погода настигнет в ближайшие два дня жителей Поволжья и Урала, а затем сместится на восток.

Ранее Вильфанд рассказал, что бархатный сезон в южной части Европейской России в этом году будет короче на две недели, так как в летний период вода прогрелась гораздо слабее и не смогла долго отдавать тепло.

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