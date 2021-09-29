Инфекционист Курмаева рассказала о причинах заражения COVID-19 после вакцинации

Главный внештатный специалист Пензенской области по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева рассказала «Российской газете» о причинах заражения SARS-CoV-2 после прививки.

«Есть случаи, когда не формируется иммунитет после введения вакцины. Однако даже если привитые заражаются коронавирусом, то, как правило, переносят инфекцию в легкой и средней форме», — сказала Курмаева.

Она отметила, что на текущий момент среди 60 пациентов реанимации Пензенского областного клинического центра, куда доставляют больных, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, нет вакцинированных.

«Однако они могут там оказаться, так как существуют люди, у которых после вакцины не вырабатываются антитела или вырабатываются в недостаточном количестве», — добавила врач.

Среди причин нулевой реакции организма на прививку она назвала тяжелые хронические заболевания и прием подавляющих иммунитет препаратов.

Ранее разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак» рассказал об эффективности препарата.