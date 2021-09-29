Глава генштаба США заявил о «реальной перспективе» возрождения «Аль-Каиды*»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в Афганистане в ближайшее время может возродиться террористическая группировка «Аль-Каида (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть реальная перспектива того, что в не самом отдаленном будущем, в диапазоне 6, 12, 18, 24, 36 месяцев, «Аль-Каида»* или ИГ (организация запрещена в России)* восстановятся. Наша задача сейчас в иных условиях... продолжать защищать американских граждан от атак из Афганистана», — сказал Милли во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам.

С этим согласился шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, в настоящее время террористические организации ищут место, «где бы они могли натренироваться, оснаститься и вольготно себя чувствовать». Таким местом может стать захваченный талибами (организация запрещена в России) Афганистан.

Вашингтон начал войну в Афганистане, чтобы уничтожить «Аль-Каиду», которая стояла за серией терактов, произошедших в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года.

Ранее Милли заявил, что «Талибан» сохранил связи с «Аль-Каидой».