Беженцы из Сирии попали на Украину в грузе с тканями и потеряли по €7000

Незаконных мигрантов из Сирии обнаружили в морском порту Черноморска при оформлении теплохода, который прибыл из Турции. Об этом на своем сайте сообщила государственная погранслужба Украины.

Сообщается, что два человека были обнаружены внутри груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы никаких документов при себе не имели.

«Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию. Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по €7000 за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе», — говорится в сообщении.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска беженцев уже ожидал их соотечественник, который имеет вид на жительство в Украине. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия.

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