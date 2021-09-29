МВД начало разрабатывать условия выдачи и оформления электронных паспортов

В МВД России сообщили, что ведомство совместно с Минцифры занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Обсуждаются параметры инфраструктуры и оборудования, необходимого для оформления электронных документов. Процедуру проверки проходят нормативные правовые акты и порядок выдачи документов.

Выдавать паспорта с электронным носителем будут на добровольной основе гражданам Российской Федерации, начиная с 14 лет.

Пилотным регионом по проекту рассматривается Москва. Остальные регионы присоединяться по мере технической готовности.

Ранее сообщалось, что 41% россиян не готовы отказаться от бумажного паспорта и заменить его смарт-картой.«31% россиян готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 28% затруднились с оценкой. При этом мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36 и 27% соответственно).