В США реабилитируют почти 60 тысяч арестованных за употребление марихуаны

В Лос-Анджелесе аннулируют более 58000 приговоров по статьям, связанных с марихуаной. Об этом сообщает NBC.

Прокуратура при проведении аудита связанных с каннабисом дел, рассмотрела десятки тысяч дел за последние тридцать лет. После этого было пересмотрено 58000 судебных решений и судимость людей, получивших по ним наказание, была аннулирована. По мнению представителей власти, это должно облегчить жизнь людям, имеющим судимость за те действия, которые более не считаются преступлениями.

«Это решение открывает людям путь к поиску работы, жилья и других услуг, в которых им ранее было отказано из-за несправедливых законов о каннабисе», — заявил прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Жители Калифорнии в 2016 проголосовали за легализацию употребления каннабиса в рекреационных целях. На данный момент употребление марихуаны разрешено в 18 штатах США, а также в Округе Колумбия.