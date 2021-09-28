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У больных COVID-19 стали чаще встречаться проблемы с ЖКТ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

При заболевали COVID-19 чаще стали проявляться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, передает «РИА Новости».

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией <…> общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», — рассказала она.

При этом, по словам специалиста, у каждого десятого больного другие симптомы не проявляются.

Омарова пояснила, что появление новой симптоматики связано с распространением новых мутаций коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в 36 субъектах России. При этом доминирующим на сегодняшний день является «дельта»-штамм.

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Коронавирус 2019-nCoV
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