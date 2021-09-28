В Махачкале в результате взрыва газа пострадали пятеро человек, включая троих детей

Пятеро жителей столицы Дагестана Махачкалы пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В 04:30 поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, поселок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пострадавших, по предварительной информации пятеро — двое взрослых и трое детей. Они госпитализированы в районную больницу, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Взрывная волна повредила крышу и выбила двери, возгорания не было, добавили спасатели. Причины ЧП выясняются.

Ранее один человек пострадал в результате взрыва газа в Изобильненском городском округе Ставропольского края.