Посольство РФ прокомментировало данные о запрете въезда в США для привитых «Спутником V»

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на информацию СМИ о том, что власти США могут отказать во въезде в страну привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РБК.

Российские дипломаты отметили, что посольство ориентируется на решения официальных властей Соединенных Штатов по тому или иному вопросу.

«Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», — говорится в комментарии диппредставительства.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что американские власти намерены разрешить въезд для иностранцев, привитых от COVID-19, однако ограничения могут остаться для вакцинированных «Спутником V».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) неоднократно призывали прекратить политизировать глобальную борьбу с COVID-19, дискриминируя вакцины.

Новый план США требует, чтобы большинство иностранцев были привиты вакцинами, одобренными рядом ведомств. В результате приехать в Соединенные Штаты смогут люди, привитые вакцинами компаний Pfizer и Moderna и китайскими фирмами Sinopharm и Sinovac.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».