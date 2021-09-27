Пловцы наглотались нефти во время заплыва в Геленджике

В Геленджике на прошедших соревнованиях по плаванию в открытом море Swimcup спортсмены обнаружили в воде следы нефти. Об этом участники мероприятия сообщили в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Жизнь на море».

Инцидент произошел вечером 26 сентября 2021 года. На кадрах видео женщины были испачканы в маслянистой черной жидкости.

«Мы участвовали в серьезном заплыве. Плыли километр и теперь похожи на свинок. Мы наглотались этой ужасной воды. Сейчас немного оттерлись, но не могли сначала открыть глаза. Сложно расчесать теперь волосы. Страшно за рыб и птиц», — прокомментировала одна из них.

Тем временем в местной администрации изданию «КП» рассказали, что соревнования были не согласованы.

«Пловцов принять участие в заплыве пригласил санаторий «Жемчужина моря», который находится в Кабардинке. Стартовали участники с берега Цемесской бухты. В управлении по физкультуре и спорту администрации Геленджика организаторы соревнований согласование на проведение массового заплыва не получили», — заявили в мэрии.

Накануне в месте проведения соревнований Росприроднадзор установил, что районе выброшенного на мель судна неустановленные лица откачивали нефть с судна. В результате мог произойти выброс — с ним вероятно и столкнулись участники.

Ранее сообщалось, что разлив нефти произошел на морском терминале КТК под Новороссийском.