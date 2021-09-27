СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли альпинисты

В Кабардино-Балкарии задержан организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого 23 сентября погибли пять альпинистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

«Организатор восхождения задержан. Его уже допросили. СУ СК будет выходить с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Информация о том, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Альпинисты планировали добраться до вершины Эльбруса, однако впоследствии им пришлось вернуться из-за ухудшившейся погоды. Они застряли на высоте выше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли. 26 сентября спасатели МЧС выдвинулись для доставки тел погибших на Эльбрусе.

Ранее стало известно, что четверых пострадавших уже выписали из больницы.