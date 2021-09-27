Названа возможная причина пожара в больнице под Воронежем, где погибла пациентка

Пожар в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области возник, предварительно, из-за работающего электроприбора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Возгорание было в палате ковидного отделения, в красной зоне. Предварительно, пожар мог произойти или из-за кипятильника, или зарядки телефона. В палате, где произошел пожар, находились четыре человека», — рассказал источник.

Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступила спасателям ночью 27 сентября. Из здания были эвакуировали 31 человека, одна пожилая женщина погибла. Пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.