В Москве в понедельник потеплеет до +12°C

Температура воздуха в Москве в понедельник 27 сентября составит +10-12°C. При этом в столице сохранится облачная погода, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Также в городе пройдет небольшой дождь с порывами ветра до 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Ночью градусники термометров опустятся до +5-7°C, местами ожидается небольшой дождь.

По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды «Фобос » Евгения Тишковца, в ближайшие два дня будет пасмурная погода с кратковременными дождями, днем будет +9-11°C, что на несколько градусов ниже нормы. Температура воздуха ночью будет +2-7°C. В среду, отметил он, в столице прогнозируется самая холодная ночь, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях города.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.