Работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае завершены

Спасатели завершили все работы на месте падения самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике», — сказали в ведомстве.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку в отношении компании, которой принадлежал потерпевший крушение борт.