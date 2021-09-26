Вьетнамец получил 2,5 года лишения свободы за распространение коронавируса

Суд вьетнамского города Фанранг-Тхаптям приговорил местного жителя Фан Ван Хоа к 2,5 года тюремного заключения за нарушение правил самоизоляции после заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание VnExpress.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти провинции Ниньтхуан, в которой располагается Фанранг-Тхаптям, обязали тех людей, которые приезжают из крупнейшего города Вьетнама Хошимина, переходить на самоизоляцию.

В статье говорится, что вернувшийся из мегаполиса Фан Ван Хоа, проигнорировал это требование. Он контактировал со многими людьми в Фанранге-Тхаптяме. Восемь дней спустя мужчина обратился за медицинской помощью — у него поднялась температура и заболело горло, врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

Среди людей, которые встречались с Фан Ван Хоа, четверо заразились SARS-CoV-2.

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