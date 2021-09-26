Главный эпидемиолог Швеции Тегнелл назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19

Власти Швеции поступили правильно, не вводят локдаун, так как бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией. Об этом в интервью порталу Unherd заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

«Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе», — уточнил эпидемиолог.

Решение не вводить карантин, как это сделали другие государства, Тегнелл объяснил традициями в королевстве. Также он добавил, что власти вводили меры точечно — вместо закрытия школ или спортивных площадок, где это практически никак не влияло на передачу вируса, ограничивалась работа ресторанов, где инфекция распространялась активнее.

В июле текущего года Швеция добилась того, что первый этап вакцинации в стране прошли 76,9% совершеннолетнего населения Швеции. В конце июля в стране был зарегистрирован нулевой уровень смертности от коронавируса, однако позднее он снова начал расти.