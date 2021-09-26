МВД разрабатывает банк биометрических данных россиян и иностранцев

Специалисты Министерства внутренних дел России работают над созданием централизованного банка биометрических данных россиян и находящихся на территории страны иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как сообщает агентство, благодаря такому банку можно будет проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации и изображению лица. Кроме того, специалисты смогут идентифицировать человека по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

По словам собеседника ТАСС, завершить работы по созданию банка планируют в 2023 году.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что биометрические данные можно подделать, хотя сделать это крайне сложно.