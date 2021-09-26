В Роспотребнадзоре рассказали, кто испытывает проблемы с обонянием еще до заражения COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что около 1,4% россиян имеют нарушения обоняния еще до заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«В среднем 1,4% населения испытывали проблемы с ощущением запахов еще до ковида. При этом у людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще — нарушения обоняния (дизосмия) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет», — заявила она.

Специалист добавила, что на восприимчивость запаха влияют такие заболевания, как нейродегенеративные болезни, сахарный диабет. Также восприятие запахов может быть искажено у курильщиков.

По ее словам, на длительность восстановления обоняния после COVID-19 могут влиять возраст, вредные привычки, сопутствующие заболевания, а также индивидуальные особенности организма. В некоторых случаях нарушение восприятия запахов сохраняется в течении года и больше. При этом пока нет достаточных данных, чтобы утверждать, что обоняние может не восстановиться вовсе.

Эксперты заявляют, что 75-80% людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, теряют обоняние и вкус. Чаще всего это длится 3-4 недели, однако данный симптом не является главным признаком инфицирования и может свидетельствовать о других заболеваниях.

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