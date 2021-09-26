В Калифорнии слову «иностранец» нашли замену

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал документ, согласно которому термин «иностранный гражданин» или «иностранец» признан устаревшим, в связи с чем он будет вычеркнут из законов штата и заменен на другие «более подходящие слова». Об этом сообщил офис губернатора.

Теперь иностранцев в Калифорнии будут называть «негражданами» или «иммигрантами».

«Этот важный закон исключает слово «иностранец», которое является не только оскорбительным, но и слишком долго подпитывало разногласия... Изменяя этот термин, мы гарантируем, что законы Калифорнии отражают ценности нашего штата», — говорится в сообщении.

Ньюсом напомнил, что Калифорния является лидером в Соединенных Штатах по «продвижению проиммигрантской политики».

Ранее стало известно, что погранслужба США в Техасе перестанет использовать конные патрули для поимки мигрантов.