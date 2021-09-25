Семейная ссора в Ленинградской области закончилась сожжением двух попугаев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ленинградской области.

«Двадцать третьего сентября в полицию Гатчинского района <...> с заявлением обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером 5 сентября ее 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице», — рассказали в полиции.

По словам заявительницы, в время семейной ссоры, ее муж взял жидкость для розжига, облил ею попугаев и поджог их.

На мужчину в полиции завели уголовное дело уголовное дело по части 2 статьи 245 УК России — «Жестокое обращение с животными». Мужчину отправили под домашний арест.

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