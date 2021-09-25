В Сочи двух мужчин задержали после стрельбы в торговом центре

В Сочи, в торговом центре «Моремол» охрана задержала двух человек после того, как конфликт между ними перерос в стрельбу из травматического оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«25 августа в ТЦ «Моремол» между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет», — указано в сообщении.

Мужчины были задержаны и обезоружены сотрудниками охраны торгового центра, которые передали их затем сотрудникам полиции.

Ранее полицейские задержали 58 участников драки со стрельбой.

Инцидент произошел на одной из автозаправочных станций города. По данным ТАСС, у участников конфликта было при себе травматическое оружие.