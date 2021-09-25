Напавший с топором на людей в «Магните» мужчина был судим за убийство

Напавший с топором на людей в «Магните» мужчина, 48-летний Дмитрий Соренко, был судим за убийство и помещался в психиатрическую клинику, сообщает Telegram-канал «112».

Убийство Соренков совершил в 2003 году, тогда же, в ходе следствия, он был признан невменяемым и был помещен в клинику для излечения.

Ранее напавший с топором на покупателей в «Магните» был задержан полицией, а двое пострадавших — госпитализированы.

Причины случившегося в супермаркете выясняются. Как установлено, 48-летний нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По одной из версий, причиной нападения мужчины на покупателей стала продуктовая тележка на входе.

Издание Life сообщает, что, возможно, нападение произошло после оскорбления мужчины из-за женской одежды на нем. По сведениям источника, нападавший страдает расстройством личности.