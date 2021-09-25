Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы

Двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, еще двое человек — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги – переведены из реанимации в обычную палату. В общей сложности в настоящее время в медучреждении находятся девять пострадавших, в их состоянии отмечается положительная динамика.

Информация о, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте свыше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе спасатели не смогли забрать тела погибших из-за плохой погоды.