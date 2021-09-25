Аналитики выяснили, сколько россиян не укладываются в месячный бюджет

Эксперты аналитического центра университета «Синергия» выяснили, сколько россиян не укладываются в месячный бюджет, и сколько денег им не хватает. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что почти половине опрошенных не хватает для «нормальной жизни» порядка 5 тыс. рублей. Пятая часть респондентов (20,6%) назвала сумму в 10-15 тыс. рублей, чуть меньше (19,8%) заявили, что им не достает 20-25 тыс. рублей.

По словам авторов, 27,8% участников исследования откладывают деньги. Жители России копят на покупку бытовой техники, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, образование детей и подушку безопасности после выхода не пенсию.

Ранее сообщалось, что накоплений большинства россиян хватит на три месяца.