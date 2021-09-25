В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, пинком убившего знакомого

Чкаловский районный суд вынес приговор екатеринбуржцу Виктору Нечкину, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает E1.ru.

В публикации отмечается, что 29-летний мужчина во время спора пнул ногой в область ягодиц своего знакомого, который вследствие этого упал и ударился головой. Утром пострадавшего увезли в больницу, где он впал в кому, а спустя некоторое время умер, не приходя в себя.

Нечкину суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок два года, с удержанием из заработной платы в доход государства 10 %. Материальный ущерб пострадавшей стороны, которую представляла мать погибшего, оценили в 49 тысяч рублей (столько стоили похороны), а моральный вред — 800 тысяч.

Издание подчеркивает, что обвиняемый согласился с наказанием, но будет обжаловать сумму моральной компенсации.

Ранее в Екатеринбургскую больницу вломился мужчина, который по свидетельствам очевидцев находился в состоянии наркотического опьянения. Нарушителя — мужчину возрастом от 30 до 49 лет — заметили возвращавшиеся из футбольной секции дети.